وزير النقل الجبواني ينفجر في وجه رئيس الوزراء ويتحدث عن ملفات غادرة ومواقف خائنة .. ماذا كشف وبماذا توعد معين ؟

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لم يتمالك وزير النقل اليمني "صالح الجبواني" رد الحكومة القوي على تصريحاته بخصوص التقارب اليمني التركي بخصوص تأهيل موانئ اليمن ومطاراته , حيث هاجم وزير النقل صالح الجبواني، الثلاثاء، رئيس الوزراء معين عبدالملك للمرة الثانية، متهماً إياه "بالتغطية على مشروع تفتيت الوطن".
وقال الجبواني، في تغريدة على حسابه تويتر: لم يكفيه (ويقصد معين) تغطية الإنقلاب في عدن والغدر بالرئيس الذي أأتمنه على المسئولية بعد أن قال أنه والانتقالي في خندق واحد، بل لم يخف تطلعه وطموحه الجامح للسلطة ولو على حساب الوطن.. وأضاف:" ركب الشرعية بانتهازية مفضوحة واليوم يغطي على مشروع تفتيت الوطن", وتابع مخاطباً رئيس الحكومة: كثيرون فعلوا ما تفعل ومضوا للمكان المناسب لهم.
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وجاء بعد تصريح لمصدر حكومي اعتبر تصريحات وزير النقل عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات اليمنية تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة.
وقال المصدر،- وفق وكالة الأنباء سبأ- إن "تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية"..
وكان الجبواني قال أمس الأثنين، في تصريح صحفي خلال زيارته لتركيا، انه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة.