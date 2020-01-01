آخر الاخبار

موقع سوري: المقتول في منزل نانسي عجرم ليس لصا.. وهذه قصته بعد تطور الأحداث... الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة السعودية تحاكم مواطن تركي مأرب تدشن حملة هي الأولى من نوعها لرفد الاقتصاد الوطني وميزانية المحافظة وزير النقل الجبواني ينفجر في وجه رئيس الوزراء ويتحدث عن ملفات غادرة ومواقف خائنة .. ماذا كشف وبماذا توعد معين ؟ وفد الحوثيين يصل طهران للمشاركة في تشييع قاسم سليماني شركة صينية تطرح أرخص هاتف من الجيل الخامس تقرير رسمي بحصاد العمليات العسكرية في ”صعدة“ خلال 2019م.. الانجازات العسكرية وخارطة التقدمات الميدانية وخسائر الحوثي رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمجلس جامعة أبين مليشيا الانتقالي تمنع نائب محافظ عدن من دخول ديوان المحافظة وتطالبه يطلب مهين

وفد الحوثيين يصل طهران للمشاركة في تشييع قاسم سليماني

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 630

 

شارك وفد المليشيات الحوثية في اليمن برئاسة محمد عبدالسلام رئيس ما يسمى "الوفد الوطني مراسم تشييع جثمان الصريع قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقل موقع الميسرة ان وفد الحوثيين قدم واجب العزاء في وفاة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي استهدفته طائرة أمريكية مسيرة ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعو "أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الماضية.

إقراء أيضاً
مأرب تدشن حملة هي الأولى من نوعها لرفد الاقتصاد الوطني وميزانية المحافظة
وزير النقل الجبواني ينفجر في وجه رئيس الوزراء ويتحدث عن ملفات غادرة ومواقف خائنة
تقرير رسمي بحصاد العمليات العسكرية في ”صعدة“ خلال 2019م.. الانجازات العسكرية وخار
مليشيا الانتقالي تمنع نائب محافظ عدن من دخول ديوان المحافظة وتطالبه يطلب مهين
الكشف عن معلومات استخباراتية خطيرة والداخلية تستنفر وترفع حالة التأهب واستعداد قو
الاصلاح يكشف حقيقة بيان منسوب بشأن موقف الحزب من مقتل سليماني
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس