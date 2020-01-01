وفد الحوثيين يصل طهران للمشاركة في تشييع قاسم سليماني

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 630

شارك وفد المليشيات الحوثية في اليمن برئاسة محمد عبدالسلام رئيس ما يسمى "الوفد الوطني مراسم تشييع جثمان الصريع قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقل موقع الميسرة ان وفد الحوثيين قدم واجب العزاء في وفاة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي استهدفته طائرة أمريكية مسيرة ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعو "أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الماضية.