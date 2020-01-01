وفد الحوثيين يصل طهران للمشاركة في تشييع قاسم سليماني

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شارك وفد المليشيات الحوثية في اليمن برئاسة محمد عبدالسلام رئيس ما يسمى "الوفد الوطني مراسم تشييع جثمان الصريع قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران.
ونقل موقع الميسرة ان وفد الحوثيين قدم واجب العزاء في وفاة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي استهدفته طائرة أمريكية مسيرة ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعو "أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الماضية.