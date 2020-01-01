تقرير رسمي بحصاد العمليات العسكرية في ”صعدة“ خلال 2019م.. الانجازات العسكرية وخارطة التقدمات الميدانية وخسائر الحوثي

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة، الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، تقرير بحصاد العمليات العسكرية في محور صعدة خلال العام ٢٠١٩م.

وبين التقرير المناطق التي تمكنت قوات الجيش الوطني، من السيطرة عليها في مختلف جبهات محافظة صعدة، خلال العام 2019م، وابرز انجازات قوات الشرعية.

وتكمن أهمية محافظة صعدة، في كونها معسكراً لتدريب عناصر الحوثي، وغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية، وتعد مخزنًا للأسلحة التي نهبتها المليشبا من معسكرات الدولة، وأنشأت فيها عددًا من الورش لتصنيع الألغام والعبوات تضم مراكز اتصالات وسيطرة متقدمة بإشراف خبراء من إيران، كما تعد منطلقًا لتنفيذ هجماتها الصاروخية على المنشآت الحيوية السعودية.

الانجازات العسكرية

وأشار التقرير الى ان القوات المسلحة الشرعية، تنتشر في 8 محاور قتالية بـ(8) مديريات، وهي: الحشوة، كتاف والبقع، الصفراء، باقم، قطابر، رازح، شداء، الظاهر.



ومن ابرز الإنجازات العسكرية لقوات الشرعية اطلاق نحو 76 عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير 23 % من مساحة المحافظة، وتنفيذ 21 عملية استدراج وضربات استباقية لأهداف متحركة.

كما قامت بـ48 عملية تمشيط للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام والعبوات، وانتزعت أكثر من 3 ألف لغم وعبوة ناسفة، كما دمرت 3 مراكز عمليات قتالية و4 ورش تصنيع ألغام ومخزن للأسلحة والذخائر.



التقدمات الميدانية:

محور الملاحيظ

تحرير جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادى الصافية وتباب وادى خلب وكوع مران

تنفيذ 9 عمليات استدراج لمجاميع حوثية في سلاسل جبال الملاحيط أدت إلى مقتل عشرات العناصر الحوثية

إتلاف نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد انتزاعها من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ



محور رازح

تحرير أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي بمحور رازح

تأمين جبال "بني سعد" بين مديريتي رازح والظاهر

قطع خطوط إمداد العدو في وادي" ليٌة " الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان



محور الحشوة

تحرر جبال النهدين وسمر والذيبة

تنفيذ 13 عملية استباقية ألحقت بالعدو خسائر بشرية ومادية كبيرة



محور الصفراء

تحرير سلسلة تباب "مكحلات" وتبة "راكان" وجبل نواف الاستراتيجي

تحرير مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض"

تحرير جبل العدا وقرى عار والنقعة وعدد من المواقع المحيطة

تأمين سلسلة جبال عار ووادي عار وجبال القصوص

انتزاع وإتلاف قرابة 450 لغماً تنوعت بين عبوة موجهة، وعبوات ذات أشراك مموهة، وألغام فردية.



محور باقم:



تحرير:

تحرير سلسلة جبال رمدان والنعمان المحاذية لجبال النار

مرتفعات شرق (جبل شيحاط) وغرب (قرية آل مزهر)

جبال "الحمر" الاستراتيجية

سلسلة تباب ومرتفعات غرب جبال الطيرة والجوهرة الاستراتيجية

جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم

الأجزاء المتبقية من قرية آل رماح

الجبال "السود" وتبة "الخزان"

ما تبقى من قرى "آل معيض" والخط " الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم



إتلاف 430 لغماً وعبوة ناسفة تم نزعها في مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح بمديرية باقم



خسائر العدو البشرية

قتل نحو 160 من عناصر المليشيات بينهم القيادي المشرف على قطاع الميليشيا المدعو "ابو محمد الغولي"

جرح العشرات من عناصر المليشيات بينهم (قناصون) في عمليات وكمائن متفرقة



محور كتاف

تحرير أعلى قمة في سلسلة جبال مورك وتباب قرو وفرحان في جبهة رشاحة

انتزاع وإتلاف أكثر من ٢٥٠٠ لغمًا وعبوة ناسفة

استهداف العديد من التعزيزات والتجمعات في مناطق سيطرة العدو



محور قطابر

تنفيذ عدد من الكمائن أحلقت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو

تفجير مخزن أسلحة استراتيجي للعدو في جبال "الجلحه" بمنطقة آل ثابت