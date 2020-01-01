رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمجلس جامعة أبين

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شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على الاهتمام بجودة التعليم ومعايير الاعتماد الاكاديمي وتطوير مناهج التدريس في الجامعات اليمنية باعتبارها مخزن الكفاءات للدولة.
واكد رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم اجتماعا لمجلس جامعة أبين على أن قيمة الجامعات هي في مخرجاتها النوعية ما يستوجب التركيز على الاهتمام اكثر بالمخرجات النوعية وليس الكم .. مشيدا بمسيرة البناء التي قطعتها جامعة ابين خلال الفترة القصيرة منذ افتتاحها مطلع العام الماضي، وحرص الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على توفير الإمكانات اللازمة لتطوير أدائها.
وحث الدكتور معين عبد الملك مجلس جامعة ابين على العمل من اجل ان يكون لهذه الجامعة الفتية ثقلها الاكاديمي ودورها البارز في عملية التنوير العلمي والمعرفي.
وأشار رئيس الوزراء الى الدور المعول على الجامعات اليمنية خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في التوعية المجتمعية وتعزيز قيم التعايش ونبذ التطرف والإرهاب.
وناقش الاجتماع المشاريع التطويرية للجامعة، بما في ذلك استحداث كلية للعلوم الصحية في تخصصي التمريض والمختبرات خلال العام الدراسي القادم، وكذا جهودها الرامية لاستكمال بناها التحتية، وتجويد مخرجاتها.
وقدم رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري وأعضاء مجلس الجامعة، خلال الاجتماع، شرح حول سير العملية التعليمية والأكاديمية وانشطة الجامعة المختلفة وخططها التوسعية والتطويرية, إضافة الى الصعوبات والتحديات التي تواجهها والمقترحات اللازمة لمعالجتها, واحتياجاتها الطارئة في مجال التوظيف ومشاريع البني التحتية وإعادة التأهيل والترميم والابتعاث الخارجي.