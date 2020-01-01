مليشيا الانتقالي تمنع نائب محافظ عدن من دخول ديوان المحافظة وتطالبه يطلب مهين

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منعت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، صباح أمس، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي، بدر معاون، من دخول ديوان المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، "، إن مُسلحي الانتقالي منعوه من دخول ديوان المحافظة، "تنفيذاً لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي"، حد قولهم.
وأشار إلى أن المسلحين طالبوه بإحضار ترخيص من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وذلك إذا ما أراد دخول ديوان المحافظة وفقا للموقع بوست.
وأوضح أنه سبق أن زاول نشاطه في ديوان المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية دون أي عراقيل