الاصلاح يكشف حقيقة بيان منسوب بشأن موقف الحزب من مقتل سليماني

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح بمحافظة تعز احمد عثمان إن البيان الذي يتردد في بعض و سائل التواصل الإجتماعي باسم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز المتصل بمقتل قاسم سليماني هو بيان مزور ومكشوف.

وأكد عثمان أن موقف الإصلاح كحزب سياسي لا يحتاج إلى اثبات فيما يخص مناهضته لنظام الملالي، فهو جزء من الشرعية والتحالف العربي وفي مقدمة القوى الوطنية المقاومة للمشروع الفارسي التوسعي المساند للإنقلاب.

وأوضح عثمان أن التزوير سلوك مشين لا يصدر إلا من نفسيات مشوهة، وعندما يعتمد البعض التزوير كفعل سياسي فإنه يثبت إفلاسه ويختار لنفسه صورة بشعة في دائرة الإنحطاط القيمي، كما يكشف خطورة وجود مثل هذه الكائنات على المجتمع والتي تقوم بتلويث الحياة السياسية.

وأضاف "نشفق على من تحول مشروعهم السياسي إلى مجرد عمل يومي متخصص بتزوير بيانات ومواقف الأحزاب و القوى الوطنية و تلطيخ النشاط الوطني العام بالكذب الفاضح وامتهان التزوير والبلطجة الإعلامية بصورة مخزية وفاقدة للحد الأدنى من قيم الانسان السوي وأخلاق العمل السياسي".

يذكر ان البيان المنسوب لحزب الاصلاح كان قد تضمن نعيا لقاسم سليماني الذي قتل الجمعة الماضية بغارة امريكية.