”الإئتلاف الوطني الجنوبي“ يعلن تأسيس فرعه في ”شبوة“ ويختار القيادة المحلية للفرع برئاسة ”لكرش“

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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عقد الائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، اجتماعاً موسعاً في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، تم خلاله الإعلان عن تشكيل قيادة محلية للائتلاف.

وجدد البيان الصادر عن الاجتماع التأسيسي لفرع شبوة على المضامين التي حوتها وثائق وأدبيات الائتلاف ورؤيته ومشروعه السياسي والوطني.

وثمن البيان جهود أبناء شبوة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات ولما تمثله المحافظة من مكانة في النسيج الوطني في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وعبر البيان عن رفض الائتلاف كل المشاريع التي تعمل على تفتيت الجنوب والنسيج الوطني وكل ما من شأنه الإضرار بالوطن ونشر العنف والفوضى وكل الكيانات المليشياوية التي تفت في عضد الوطن وتضعف الدولة.

وثمن الائتلاف ما تقوم به السلطة المحلية من جهود لتعزيز حضور الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، مقدرين رفض أبناء شبوة للمشاريع الضيقة ومشاريع العنف والتشرذم، وإدراكهم لأهمية السلم الاجتماعي، وهو ما انعكس إيجابياً في الجوانب التنموية، حسب البيان.

ودعا البيان الحكومة إلى الالتفات إلى محافظة شبوة وتقديم الدعم للسلطة المحلية حتى تقوم بواجبها وتنهض بمسئولياتها، مؤكداً على حق أبناء شبوة في إعطائهم الأولوية في العمل في الشركات النفطية والغازية.

وأدان البيان كل الأعمال الخارجة عن النظام والقانون ومشاريع الفوضى والعنف، وكل أعمال التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار، وأعلن رفضه القاطع لملشنة المجتمع.

ودعا البيان لدعم وإسناد الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة لتقوم بدورها بالشكل الذي يحقق المصلحة العليا لأبناء المحافظة .

بدوره، أكد رئيس فرع الائتلاف الوطني الجنوبي في محافظة شبوة الشيخ مقبل لكرش، أن ”شبوة اختيرت من قبل قيادة الائتلاف برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي لتكون نقطة انطلاقته الثانية بعد محافظة حضرموت، لأهميتها الاستراتيجية من جميع النواحي الجغرافية والاقتصادية والسياسية، ولما اجترحه أبناء شبوة الأبطال من نضالات مشرفة وتصديهم لمشاريع الانقلاب الطائفية والعنصرية والمناطقية“.

وقال ”لكرش“ في كلمته بالمناسبة: "لقد تمكنت محافظة شبوة البطلة من كسر غرور عملاء الخارج وكانت وما زالت في الصدارة بتحرير أراضيها من مليشيات الحوثي الانقلابية ودعاة التفرقة والمناطقية".

وانتخب الحاضرون علي لكرش رئيساً لفرع الائتلاف في المحافظة وقيادة محلية مكونة من خمسة عشر شخص تم توزيعهم على دوائر المحافظة، وهم كالتالي:

مقبل ناصر لكرش باعوضة ـ رئيساً للفرع

سالم محسن صايل ـ نائبًا لرئيس الفرع

محمد أحمد السيد ـ أمينًا للسر

أبوبكر سالم عوض الشيبة ـ رئيسًا للدائرة السياسية

محمد سالم الأحمدي ـ رئيسًا للدائرة الإعلامية

محسن صالح القميشي ـ رئيسًا للدائرة التنظيمية

هيام طالب القرموشي ـ رئيسًا لدائرة المرأة

ناصر أحمد صالح القاحلي ـ رئيسًا لدائرة التوجيه والإرشاد

محمد أحمد طلان ـ رئيسًا لدائرة الشباب

علي حسن دوشل ـ رئيسًا لدائرة الفروع والمحليات

محمد سالم حسين الربيزي ـ رئيسًا لدائرة المنظمات الجماهيرية

صلاح أحمد القيرة ـ رئيسًا لدائرة العلاقات العامة

حسين محمد سعيد لزلم السليماني ـ رئيسًا لدائرة الرقابة والتفتيش

ناصر سعيد بن عديو عضواً

يوسف أحمد مساعد عضواً

خالد علي العضمي عضواً

سلطان مبارك علي سالم عضواً