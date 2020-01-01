السعودية تصدر بيانا جديدا بشأن الأحداث في العراق وتوجه دعوة للمجتمع الدولي

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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طالب مجلس الوزراء السعودي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة السعي لتحقيق المصالح المشتركة، لمجموعة الدول التي يضمها المجلس، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد المجلس، على أهمية دور "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن " في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، مجددا تأكيده على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها.

​وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، توقيع اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.