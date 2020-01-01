بن عطية في اجتماع رابطة العالم الإسلامي : ينتقد التدخلات الإيرانية عبر أذرعها

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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شارك وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ، اليوم الثلاثاء، في إجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة والأربعين المنعقد بمكة المكرمة برئاسة المفتي العام للسعودية رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمين العام نائب رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد العيسى.

وتطرق الوزير عطية في كلمته التي القاها في الاجتماع بمشاركة 56 عضوًا من كبار العلماء ووزراء الدول الإسلامية،الى التدخلات الإيرانية في سياسات الدول، والتي منها بلادنا عبر أذرعها المليشيات الحوثية الإنقلابية التي انقلبت على الشرعية ودمرت مؤسسات الدولة، وتحاول طمس الهوية الإسلامية السنية في اليمن واستبداله بأفكار إيرانية دخيلة على المجتمع، ومحاولة زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وأشار وزير الاوقاف إلى الجهود التي تبذلها القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في سبيل إستعادة ما تبقى من تراب اليمن، ودحر المليشيات الإنقلابية، وذلك بجهود مخلصة من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

واشاد بدور المملكة في قضايا المسلمين والتي منها قضية فلسطين..مشيراً الى إن المملكة هي مصدر القرار العربي والإسلامي عبر منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي..مثمناً موقف المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين محمد بن سلمان إلى جانب اليمن إنسانيا وإغاثيا وتنمويا وعسكريا وفي كل المجالات.

وعبر وزير الاوقاف والارشاد ،عن شكره لقيادة الرابطة على منحه الثقه بعضوية المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.