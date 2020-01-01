ايران تهدد بـ 13 سيناريو انتقامي وترمب يتوعد بضربها في 52 موقعا وروحاني يذكره بالرقم 290

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ، بضربة جوية أميركية في العاصمة العراقية بغداد الجمعة الماضي، توعد مسؤولون إيرانيون عدة، لا سيما في الحرس الثوري، بالرد على الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله الثلاثاء إن طهران تدرس 13 "سيناريو انتقامياً" بعد مقتل سليماني.

وقال علي شمخاني: "يجب على الأميركيين أن يعرفوا أنه حتى الآن تمت مناقشة 13 سيناريو للانتقام في المجلس وحتى لو كان هناك توافق في الآراء على أضعف سيناريو فإن تنفيذه قد يكون كابوساً تاريخياً لهم"، مضيفاً: "إن لم تغادر القوات الأميركية منطقتنا طوعاً، فسنقوم بشيء يجعلها تحمل جثث (جنودها)".

من جانبه، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الثلاثاء، "بإضرام النار" في المواقع التي تدعمها الولايات المتحدة، وذلك أمام تجمع في ساحة وسط مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني.

بدوره، اعتمد مجلس الشورى الإيراني بشكل طارئ، الثلاثاء، قانوناً يعتبر كافة القوات الأميركية ، بما في ذلك وزارة الدفاع، "إرهابية"، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

وكان البرلمان الإيراني أقر مؤخراً قانوناً يعتبر "إرهابية" القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى مروراً بالشرق الأوسط.

كما كشف مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، الخميس.وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في أعقاب مقتل سليماني. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هدد، الاثنين، إيران بـ"ثأر كبير" إذا ردّت على مقتل سليماني، قائلاً إنه مستعد لضرب 52 موقعاً إيرانياً ، ملوحاً بفرض عقوبات جديدة على طهران.

إلى ذلك ردّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء الاثنين، على التهديدات التي أطلقها سابقاً نظيره الأميركي، قائلاً في تغريدة على تويتر": "أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988)، لا تهدد إيران".