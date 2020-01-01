عاجل : الحكومة اليمنية تتبرأ من تصريحات الجبواني وتصفها بـ غير المسئولة .. ماذا قال الوزير وبماذا ردت الحكومة؟

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ردت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء على لسان مصدر مسئول على التصريحات التي قالها وزير النقل اليمني حول توقيع اتفاقيات قريبة مع تركيا تخص الموانئ والمطارات اليمنية.

وقال مصدر حكومي مسؤول، ان التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة الحريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا للانطلاق نحو البناء والتنمية واعادة الاعمار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر قوله، "إن تصريحات بعض اعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي وفي اطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.

وجدد المصدر، التزام الحكومة وجميع اعضائها برؤية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية وفقا للمصالح الاستراتيجية العليا لليمن وشعبها.

وكان وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، قال انه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة، بحسب ماجاء في حوار مع الجزيرة نت.

وأضاف: "اتفقنا أثناء زيارتي إلى الشقيقة تركيا مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، على تشكيل لجان فنية يمنية- تركية مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، وكيفية تقديم الدعم لهذا القطاع واستثمار الأشقاء الأتراك فيه.

وتابع الجبواني: "بعد إتمام اللجان الفنية عملها سنوقع اتفاقية مع تركيا لنستفيد من شركاتها المختصة في مجال النقل، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت نجاحها على المستوى العالمي، وهو ما يشجعنا على عقد شراكات واتفاقيات معها".

واستطرد الوزير اليمني، "لدينا أكثر من 10 موانئ تطل على البحر الأحمر وبحر العرب، ولدينا مطارات كثيرة، وشبكة نقل بري واسعة، وهذا ما يجعلنا نتحمس للشراكة مع تركيا ونستعين بخبرات الأشقاء الأتراك لإعادة بناء البنى التحتية وتشغيل هذه الموانئ والمطارات، وإصلاح الطرق ووسائل المواصلات".

وكان الوزير الجبواني قد التقى مسؤولون أتراك نهاية الشهر الماضي، في أنقره، وعقد معهم مباحثات رسمية بشأن عقد اتفاقات بين البلدين في مجال النقل.