السعودية تعلن القبض على أخطر إرهابي مطلوب منذ عام 2016

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء القبض على من وصفته بأخطر إرهابي في القطيف.

وألقت الأجهزة الأمنية، في السعودية، اليوم، القبض على المدعو محمد بن حسين علي آل عمار، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.

ويعتقد أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط في اختطاف "الجيراني" وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف ، بحسب الاعلام السعودي.