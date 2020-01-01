وفاة لاعب سعودي معروف ومصطفى الآغا ينعيه

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكان العويران قد أجرى عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

من جانبه، غرد الإعلامي مصطفى الآغا: "لاحول ولا قوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1987 و2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 و2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

فيما شارك خميس العويران مع المنتخب السعودي من منتصف التسعينات حتى عام 2004.