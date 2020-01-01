25 قتيلا وجريحا في هجوم صاروخي على ابرز معسكرات الجيش اليمني

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قتل عدد من الجنود واصيب اخرين اليوم الثلاثاء في هجوم صاروخي استهدف احد المعسكرات بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان هجوم صاروخي استهدف معسكر "الصدرين" في محافظة الضالع أسفر عن مقتل تسعة مجندين على الاقل، وإصابة 16 أخرين في إحصائية أولية.
ورجحت مصادر اخرى وقوف الحوثيين خلف الهجوم.