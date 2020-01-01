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25 قتيلا وجريحا في هجوم صاروخي على ابرز معسكرات الجيش اليمني

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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قتل عدد من الجنود واصيب اخرين اليوم الثلاثاء في هجوم صاروخي استهدف احد المعسكرات بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان ‏هجوم صاروخي استهدف معسكر "الصدرين" في محافظة الضالع أسفر عن مقتل تسعة مجندين على الاقل، وإصابة 16 أخرين في إحصائية أولية.

ورجحت مصادر اخرى وقوف الحوثيين خلف الهجوم.

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