8 أمور تسبب لك السعال الشديد تعرَّف ماهي؟

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - منوعات

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قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية‬ ‫إن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في:

1- نزلة البرد.

2- السعال الديكي‬.

3- التهاب الشعب الهوائية.

4- الربو.

5- الالتهاب الرئوي.

6- التهاب الحنجرة‬.

7- الانسداد الرئوي المزمن

(COPD). 8- أورام الرئة. ‫وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال‬ ‫الشديد لمدة تزيد على أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل‬: 1- ‫الحمى. 2- الرجفة. 3- خفقان القلب. 4- ضيق التنفس. 5- التعرق الشديد. 6- آلام العضلات‬ ‫والأطراف. 7- التعب الشديد. وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال،‬ ‫والخضوع للعلاج على وجه السرعة.‬