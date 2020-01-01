8 أمور تسبب لك السعال الشديد تعرَّف ماهي؟

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قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في:
1- نزلة البرد.
2- السعال الديكي.
3- التهاب الشعب الهوائية.
4- الربو.
5- الالتهاب الرئوي.
6- التهاب الحنجرة.
7- الانسداد الرئوي المزمن
(COPD). 8- أورام الرئة. وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد على أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل: 1- الحمى. 2- الرجفة. 3- خفقان القلب. 4- ضيق التنفس. 5- التعرق الشديد. 6- آلام العضلات والأطراف. 7- التعب الشديد. وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال، والخضوع للعلاج على وجه السرعة.