محمد صلاح عبر إنستغرام: 5 أشياء لقوة التحكم بالذات

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نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة عبر "إنستغرام" تفاعل معها العديد من مشجعي "الفرعون".
وتشير الصورة التي نشرها محمد صلاح، إلى كيفية التحكم بالذات عن طريق 5 أشياء هي: التحدث مع الذات، الاعتقاد، طريقة النظر للأحداث، العواطف، والسلوك.