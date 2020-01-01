محمد صلاح عبر إنستغرام: 5 أشياء لقوة التحكم بالذات

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 220

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة عبر "إنستغرام" تفاعل معها العديد من مشجعي "الفرعون".

وتشير الصورة التي نشرها محمد صلاح، إلى كيفية التحكم بالذات عن طريق 5 أشياء هي: التحدث مع الذات، الاعتقاد، طريقة النظر للأحداث، العواطف، والسلوك.