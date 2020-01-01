وزير خارجية تركيا يشن هجوما على مواقف مصر الحالية

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وصف وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، الاثنين، مواقف مصر الحالية "ليست صحيحة وشروطها غير مقبولة"، نافيًا احتمالات حدوث تقارب بين القاهرة وأنقرة خلال 2020.

تصريحات أوغلو بشأن العلاقات مع مصر جاءت على هامش تقييمه للسياسية الخارجية التركية في العام الماضي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوغلو قوله إنه من غير المتوقع أن يحدث لقاء مفاجئ بين مسؤولين أتراك ومصريين أو إسرائيليين أو سوريين خلال العام الجديد.

وأضاف أوغلو: "التقيت سابقا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونحن نولي أهمية كبيرة لاستقرار مصر، المواقف المصرية الحالية ليست صحيحة وشروطها غير مقبولة، فعلى سبيل المثال لا يقبلون أي تعليق من الرئيس أردوغان بخصوص وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي".

ونفى وزير الخارجية التركي صحة ما قيل عن توجه عناصر من الجيش السوري الحر إلى ليبيا، مُشيرًا إلى أن حكومة الوفاق (المدعومة من أنقرة) أكدت عدم صحة ذلك.

ويوم الأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان بدء تدفق قوات تركية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق "بشكل تدريجي"، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود إلى ليبيا، يوم الخميس الماضي.

من ناحية أخرى، قال تشاووش أوغلو إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني "غير الموازين في العراق وإيران"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل على تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر بينهما.

وحول تصويت البرلمان العراقي على خروج القوات الأجنبية من البلاد، يوم أمس، قال أوغلو إنه رُغم أن القرار يشمل جميع القوى الأجنبية، "إلا أنه موجه للقوات الأمريكية على وجه الخصوص".