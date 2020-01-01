تقرير: 12ألف حالة انتهاك واختطاف وإخفاء نفذها الحوثيون

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الاثنين، عن توثيقها 12 ألف و 636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، قامت بها مليشيا الحوثي في حق المدنيين خلال 2019. وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن حالات الاختطاف بلغت نحو 10 آلاف و99 حالة، بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب وناشطون، منهم 52 امرأة و7 أجانب، فيما بلغ عدد المخفين قسراً نحو ألفين و537 حالة، بينهم 231 امرأة، و 158طفلاً.

وأشار التقرير إلى أن فريق الشبكة تمكن من تسجل 719 حالة تعذيب، إلى جانب 21 حالة تم اتخاذها كدروع بشرية، إضافة إلى 48 حالة تصفية داخل السجون، و 19 حالة وفاة نتيجة للإهمال في المعتقلات، و 23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وأوضح التقرير أن جرائم التعذيب التي قامت بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تنوعت ما بين الضرب والصعق والحرمان من النوم، والمنع من الأكل والشرب، وأساليب أخرى.