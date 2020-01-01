هل قررت أمريكا إنهاء وجودها العسكري في العراق؟

الثلاثاء 07 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تضاربت الأنباء حول قرار أمريكي للإنسحاب من العراق وإنهاء الوجود العسكري فيه، وذلك بعد أن نقلت وسائل الإعلام العالمية عن وثيقة أمريكية تفيد بصدور قرار رسمي بمغادرة العراق، إلا أنه بعد دقائق قليلة؛ قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لا تستطيع تأكيد هذه الرسالة حتى الآن.

فقد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الاثنين، إن الجيش الأمريكي أبلغ العراق برسالة رسمية اتخاذه إجراءات الخروج من البلاد.

وتنص الرسالة أن على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وأنه "يجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار".

لكن بعد وقت قصير؛ نقلت وكالة "رويترز "عن متحدث باسم البنتاغون قوله إنه لايمكن على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد بعزم القوات الأمريكية الانسحاب من العراق. ليتبعه تصريح من قيادة العمليات المشتركة العراقية لتقول إنه: "لا نستطيع تأكيد أو نفي صحة الرسالة التي تفيد بعزم القوات الأمريكية الانسحاب.

في الوقت ذاته، يعتزم مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقديم إفادات لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن التطورات الأخيرة في العراق وإيران، خاصة بعد اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وعدد آخر من العسكريين الإيرانيين والعراقيين.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين؛ مايك بومبيو ومارك إسبر، إضافة إلى مديرة الاستخبارات جينا هاسبل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي مارك ميلي، سيقدمون، الأربعاء المقبل، إحاطة أمام مجلس الشيوخ بشأن التطورات.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد أعلنت أن الكونغرس سيصوت هذا الأسبوع على مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران