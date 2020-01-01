عمائم ايران يحشدون للحرب والنفير .. ويتوعدون سنضرب بقوة

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دعا مجلس خبراء القيادة في إيران( يعتبر الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 88 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر) ، جميع المقاتلين إلى الاستعداد لطرد القوات الأمريكية من العراق.
وحذر مجلس خبراء القيادة في إيران، في بيان له، القوات الأمريكية في المنطقة بأنها ستواجه قريبا مستنقعا قاسيا عنوانه الانتقام، مشيرا إلى أن أقل ثمن “لدماء سليماني والمهندس” طرد القوات الأمريكية من البلدان الإسلامية وخصوصا العراق، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.
وأضاف المجلس، أن “على القوى الثورية في العالم الإسلامي الاستعداد لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة”، مؤكدا أن “إيران لن تبقى صامتة في وجه العدوان وستضرب بقوة”.
وأكد مجلس خبراء القيادة أن “البداية كانت بيد الأعداء، لكن النهاية ليست كذلك”، مشيرا إلى تصريحات المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي كما حين قال “الانتقام سيكون شديدا”.
وأعلنت هيئة الرئاسة لمجلس خبراء القيادة في ايران أن “اغتيال الشهيد القائد سليماني إعلان حرب على الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة”.
وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي، الحشود في طهران لتشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وعدد من العسكريين، بعدما قتلوا صباح الجمعة الماضي، إثر ضربة جوية من القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وتتهم واشنطن قاسم سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ”داعم للإرهاب”.