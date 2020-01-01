«الشرعية» تزف بشرى سارة للمعلمين النازحين في المحافظات المحررة... آلية جديدة لصرف المرتبات

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية اليوم الاثنين، استئناف صرف مرتبات المعلمين النازحين بموجب الآلية الجديدة والرفع بالمعلمين المباشرين للتدريس بالمحافظات المحررة، وذلك فور استكمال الوزارة الإجراءات التصحيحية الجارية حالياً لكشوفات المعلمين المقيدين تحت مسمى نازحين.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر ذاته أن وزارة المالية تلقت خطاباً من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم مباشرة آلاف المعلمين النازحين، وعدم قدرتها على إلزامهم في ظل تسلمهم مرتباتهم عبر مصرف الكريمي، مطالبة بتحويل عملية الصرف عبر مكاتب التربية في المحافظات المحررة التي يقوم المعلمين بالمباشرة فيها.

وتأتي هذه الإجراءات بموجب إقرار لقاء مشترك عقد في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير المالية سالم بن بريك ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وتقضي الآلية الجديدة بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تتولى إعادة تمحيص كشوفات مرتبات المعلمين النازحين، تمهيداً لصرف المرتبات للمعلمين المباشرين لعملية التدريس في مدارس المناطق المحررة فقط.