الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية تعقد اجتماعها الأول للعام 2020م

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ترأس الكابتن صالح سليم بن نهيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية صباح اليوم الاثنين في ديوان عام الهيئة بعدن اجتماعا موسعا بقيادات القطاعات والادارات العامة في الهيئة .

وناقش الاجتماع الإنجازات التي تحققت في الهيئة خلال العام المنصرم ،وجهود قيادة الهيئة على المستوى المحلي والدولي، وكذا الصعوبات التي واجهت القطاعات والادارات العامة خلال العام الماضي 2019م وخطط الهيئة وآليات تطوير عملها خلال العام الحالي 2020م.

وأكد "رئيس الهيئة" على أهمية تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد بموجب خطة تطوير متكاملة من شأنها تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات ورفع مستوى أداء العمل في مختلف المجالات ..مشدداً على ضرورة قيام الجميع بدورهم وفقا لمهام واختصاصات الهيئة وايفاءا بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية والعربية تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي حفظه الله.