الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية تعقد اجتماعها الأول للعام 2020م بتوجيهات رئاسية..«معين عبد الملك» يتحدث عن بدء إجراءات حكومية صارمة ضد شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة الحوثيون يحتشدون في صنعاء ويتوعدون أمريكا انتقاما لـ”سليماني“ ”علي محسن الأحمر“ يكشف حقيقة ”القاعدة“ و”داعش“ ومصدر الارهاب في المنطقة ابنة قاسم سليماني في رسالة نارية تكشف عن القائد العربي الذي سيثأر لمقتل والدها أول محجبة تدخل البرلمان البلجيكي سفيرة جديدة لتركيا في الجزائر مصرع واحد من كبار قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر الكشف عن أكبر ناهب أراضي في تاريخ ”عدن“ الحديث.. رجل ”المجلس الانتقالي“ الأقوى ينهب أكثر من 800 قطعة أرض مباحثات تركية روسية إيرانية حول مستجدات المنطقة
ترأس الكابتن صالح سليم بن نهيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية صباح اليوم الاثنين في ديوان عام الهيئة بعدن اجتماعا موسعا بقيادات القطاعات والادارات العامة في الهيئة .
وناقش الاجتماع الإنجازات التي تحققت في الهيئة خلال العام المنصرم ،وجهود قيادة الهيئة على المستوى المحلي والدولي، وكذا الصعوبات التي واجهت القطاعات والادارات العامة خلال العام الماضي 2019م وخطط الهيئة وآليات تطوير عملها خلال العام الحالي 2020م.
وأكد "رئيس الهيئة" على أهمية تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد بموجب خطة تطوير متكاملة من شأنها تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات ورفع مستوى أداء العمل في مختلف المجالات ..مشدداً على ضرورة قيام الجميع بدورهم وفقا لمهام واختصاصات الهيئة وايفاءا بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية والعربية تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي حفظه الله.