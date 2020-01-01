”علي محسن الأحمر“ يكشف حقيقة ”القاعدة“ و”داعش“ ومصدر الارهاب في المنطقة

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 209

قال نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الأحمر، الاثنين 6 يناير/كانون الثاني، إن ”تصدير إرهاب الثورة الإيرانية الخمينية عقائدياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً وبالقوة جلب الويلات للمنطقة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلادنا جنيد منير، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد ”الأحمر“ ان ”إرهاب الثورة الخمينية صنع إرهاباً موازياً تمثل في داعش والقاعدة، ووفر المبررات للتدخلات الخارجية، ونشر الخراب والدمار في المنطقة، وحول أبناء المنطقة إلى نازحين ومشردين ولاجئين وكانت بلادنا اليمن في مقدمة من دفع ثمن هذا التوجه الأرعن الذي كان أداته جماعة الحوثي الإيرانية“.

وأشاد النائب بمساندة الإدارة الأمريكية للشرعية وحرصها إلى إحلال السلام في بلادنا، مهنئاً قيادة البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى بلادنا ومن خلالهم الإدارة الأمريكية الصديقة بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة ومتمنياً لهم دوام التوفيق بما يعزز علاقات البلدين في المجالات المختلفة.

ونوه إلى النجاحات التي تحققت في مجال محاربة الإرهاب واستهداف قياداته ورموزه وما لهذه النجاحات من نتائج إيجابية ستنعكس على استقرار بلادنا والمنطقة.

وأشار نائب الرئيس إلى جهود تنفيذ اتفاق الرياض وحرص الشرعية ودعوتها لتوحيد صف المكونات السياسية تحت قيادة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والتوقف عن المهاترات والاتجاه لمواجهة مشروع الإرهاب الحوثي الإيراني وداعش والقاعدة في اليمن.

من جانبه عبر القائم بأعمال السفير الأمريكي عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية وشراكتها الفاعلة في مجال محاربة الإرهاب، مجدداً التأكيد على دعم بلاده للشرعية وأمن واستقرار اليمن وتطلعها لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بما يخدم أبناء الشعب اليمني.