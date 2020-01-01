ابنة قاسم سليماني في رسالة نارية تكشف عن القائد العربي الذي سيثأر لمقتل والدها

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ناشدت ابنة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله، الثأر لوالدها.
وفي مقطع فيديو نشرته وكالة “يونيوز” الإيرانية على حسابها في “تويتر” وقناة المنار اللبنانية، قالت زينب سليماني : “سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي”.
وفي نفس المقطع شنت ابنة سليماني هجوما على الرئيس الأمريكي وقالت : “ليعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القذر أنه بقتل أبي لن يمحو ذكره لقد أحيانا جميعا من جديد، وليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا وسنطالب بحقه حتى النهاية”.
ويذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزعيم “التيار الصدري” العراقي مقتدى الصدر، زارا كل على حدة، منزل قائد “فيلق القدس” الراحل قاسم سليماني، بالعاصمة طهران.
وقدم روحاني تعازيه إلى زوجة سليماني وأبنائه، بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت.
وقال روحاني إن “الأمريكيين لم يدركوا ما ارتكبوه من خطأ كبير.. وسيرون آثار هذا العمل الإجرامي ليس فقط