مصرع واحد من كبار قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الاثنين 6 يناير/كانون الثاني، مقتل قائد لواء عسكري تابع لمليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز بأن العميد علي عبدالرزاق الشرعي والملقب بـ”ابو زيد“ قائد اللواء 17 مشاة التابع لمليشيا الحوثي قتل بنيران القوات الحكومية في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.
ودارت مواجهات وقصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في الساعات والأيام الماضية شمال وشرق جبل "هان" المطل على نقطة "الهنجر" المدخل الغربي لمدينة تعز.