الكشف عن أكبر ناهب أراضي في تاريخ ”عدن“ الحديث.. رجل ”المجلس الانتقالي“ الأقوى ينهب أكثر من 800 قطعة أرض

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كشف مصدر مقرب من قيادات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الاثنين 6 يناير/كانون الثاني، عن أكبر ناهب اراضي في تاريخ عدن الحديث، بعد نهبه ثمان مائة ارضية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال الصحافي مشعل الخبجي شقيق القيادي في المجلس الانتقالي، ناصر الخبجي، ان ”العقيد عبدالدائم مدير مكتب امن عدن المقال والموالي للامارات، شلال علي شايع استولى على ثمان مائة أرضية“.
وأضاف: ”عبدالدئم وهو مدير مكتب مدير امن شرطة عدن مع مستثمر وهمي يدعى (باعوضة) قاما بتأليف فيلم هندي وسلسلة طويلة من التحايل والتزوير واستخدام القوة واطقم شرطة عدن للسطو على اكثر من 800 قطعة ارض في عدن، يبلغ قيمة أقل قطعة 50 مليون“.
وأشار الى ان ”الناس بمسألة ان عبدالدائم هو الرجل السيء“، مؤكدا ان تجاهل ”شلال شائع“ لملايين البلاغات والرسائل والوقائع وعدم تعامله معها، يؤكد انه راض عن الامر، وان ”عبدالدائم مجرد شماعة، ومجرد موظف بسيط يدير أعمال شلال“، حسب قوله.
ولفت الى ان من بين ملاك الأراضي التي نهبها رجل ”شلال شائع“، ”أرملة شهيد ينتمي للضالع واستشهد في جعولة أثناء حرب ٢٠١٥م، وهي بلا عائل ولايوجد لديها حتى ابن يشد إزرها، وسبق ان توسلت كثيرا دون إنصافها“.