”علي محسن الأحمر“ يكشف حقيقة ”القاعدة“ و”داعش“ ومصدر الارهاب في المنطقة ابنة قاسم سليماني في رسالة نارية تكشف عن القائد العربي الذي سيثأر لمقتل والدها أول محجبة تدخل البرلمان البلجيكي سفيرة جديدة لتركيا في الجزائر مصرع واحد من كبار قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر الكشف عن أكبر ناهب أراضي في تاريخ ”عدن“ الحديث.. رجل ”المجلس الانتقالي“ الأقوى ينهب أكثر من 800 قطعة أرض مباحثات تركية روسية إيرانية حول مستجدات المنطقة عاجل : الاعلان عن مقتل عنصر ايراني في اليمن كان على علاقة بـ قاسم سليماني وكلف بمهمة عسكرية هناك «الاسم +صورة» مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا عاجلا بشأن اغتيال سليماني السعودية توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني...
أفادت وسائل إعلام ايرانية، الاثنين، بمقتل عنصر بالحرس الثوري في اليمن ويدعى مصطفى محمد ميرزائي، وذكرت أنه من القوات التي كانت تقوم بمهام تحت إمرة قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
وذكرت وكالة "فارس" أن ميرزائي البالغ من العمر 38 عاما، من مدينة الري، كان يقاتل تحت إمرة سليماني ولقي مصرعه يوم الجمعة أثناء مهمة عسكرية دون أن تحدد مكان مقتله.
لكن موقع "إيران واير" الإخباري المعارض نقل عن مصادره أن ميرزائي قتل في اليمن لكن الحرس الثوري يمتنع عن ذكر مكان مقتله.
من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أن ميرزائي قتل في أحد دول "محور المقاومة" حسب وصفهم، دون أن يحدد الدولة.
وبينما نقلت "فارس" عن الحرس الثوري أن قائد فيلق "سيد الشهداء" زار برفقة ممثل المرشد الإيراني في الحرس، عائلة ميرزائي، ذكر موقع "إيران واير" أن جثة قتيل فيلق القدس لم يتم العثور عليها بعد في اليمن.