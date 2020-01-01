عاجل : الاعلان عن مقتل عنصر ايراني في اليمن كان على علاقة بـ قاسم سليماني وكلف بمهمة عسكرية هناك «الاسم +صورة»

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت وسائل إعلام ايرانية، الاثنين، بمقتل عنصر بالحرس الثوري في اليمن ويدعى مصطفى محمد ميرزائي، وذكرت أنه من القوات التي كانت تقوم بمهام تحت إمرة قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وذكرت وكالة "فارس" أن ميرزائي البالغ من العمر 38 عاما، من مدينة الري، كان يقاتل تحت إمرة سليماني ولقي مصرعه يوم الجمعة أثناء مهمة عسكرية دون أن تحدد مكان مقتله.

لكن موقع "إيران واير" الإخباري المعارض نقل عن مصادره أن ميرزائي قتل في اليمن لكن الحرس الثوري يمتنع عن ذكر مكان مقتله.

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أن ميرزائي قتل في أحد دول "محور المقاومة" حسب وصفهم، دون أن يحدد الدولة.

وبينما نقلت "فارس" عن الحرس الثوري أن قائد فيلق "سيد الشهداء" زار برفقة ممثل المرشد الإيراني في الحرس، عائلة ميرزائي، ذكر موقع "إيران واير" أن جثة قتيل فيلق القدس لم يتم العثور عليها بعد في اليمن.