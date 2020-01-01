السعودية توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني...

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أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن أن "المملكة حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة"، وذلك بعد أيام من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وآخرين، في عملية أمريكية قرب مطار بغداد.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض، إنه "لا بد من أن نعي المخاطر في المنطقة ونأمل ألا يحدث تصعيد للوضع"، مشيرا إلى أن" علينا حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن من أي مخاطر"، وذلك حسب قناة "الإخبارية" السعودية.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بارك تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إرتيريا عثمان صالح، ووزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية في جيبوتي محمود يوسف، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض.
وقال وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق، اليوم إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر".