بدعم مركز الملك سلمان .. مركز صحي يواصل تقديم خدماته الطبية للمواطنين

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية يواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة.

وقال مصدر طبي في المركز ان قسم الطوارئ راجع خلال شهر ديسمبر الماضي 2,775 مستفيدًا، وقسم الباطنية 1,402 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 272 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 2,466 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 4,866 مراجعًا.

وأوضح المصدر أن قسم المختبر والأشعة راجع 2,897 شخصًا، وصرف الأدوية لـ 7,383 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 24 حالة، و قسم الإحالة الطبية 56 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 5,474 مريضًا.

ويذكر ان المركز عمل على تنفيذ 42 نشاطًا للتخلص من النفايات المكدسه التي تعد مصدر الخطر الأول على صحة أبناء المنطقة.