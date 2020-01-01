السعودية توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني... ”العربة أم الحصان.. أيهما أولا“.. تقرير دولي يكشف عن مستجدات تنفيذ ”اتفاق الرياض“ ومعوقات التنفيذ وأسباب تعثره ضربة موجعة للامارات.. وزير في الحكومة ”الشرعية“ يكشف عن ترتيبات لتوقيع ”اتفاق تاريخي“ مع تركيا ويؤكد ”متحمسون للشراكة“ بدعم مركز الملك سلمان .. مركز صحي يواصل تقديم خدماته الطبية للمواطنين الاعلان عن تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول بينها اليمن فارق صرف غير مسبوق والريال اليمني ينهار ويسجل تراجعا حادا «اليكم أسعار الصرف الآن» الأمير محمد بن سلمان يصدر توجيهات لشقيقه الأمير خالد ويكلفه بمهمة خارجية شاهد: قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في صنعاء تعز : تعيين قائدا جديدا للشرطة العسكرية والاعلان عن مصرع قائد حوثي كبير هذه مزايا العامل الليلي في السعودية ومتى يحق للعامل عدم العمل في الفترة الليلية؟
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية يواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة.
وقال مصدر طبي في المركز ان قسم الطوارئ راجع خلال شهر ديسمبر الماضي 2,775 مستفيدًا، وقسم الباطنية 1,402 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 272 مستفيدًا ، وقسم المصابين بالأوبئة 2,466 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 4,866 مراجعًا.
وأوضح المصدر أن قسم المختبر والأشعة راجع 2,897 شخصًا، وصرف الأدوية لـ 7,383 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 24 حالة، و قسم الإحالة الطبية 56 مستفيدًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 5,474 مريضًا.
ويذكر ان المركز عمل على تنفيذ 42 نشاطًا للتخلص من النفايات المكدسه التي تعد مصدر الخطر الأول على صحة أبناء المنطقة.