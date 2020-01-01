45 ريالا فارق صرف بين صنعاء وعدن .. الريال اليمني ينهار في الجنوب ويسجل تراجعا حادا «اليكم أسعار الصرف الآن»

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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