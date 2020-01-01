45 ريالا فارق صرف بين صنعاء وعدن .. الريال اليمني ينهار في الجنوب ويسجل تراجعا حادا «اليكم أسعار الصرف الآن» الأمير محمد بن سلمان يصدر توجيهات لشقيقه الأمير خالد ويكلفه بمهمة خارجية شاهد: قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في صنعاء تعز : تعيين قائدا جديدا للشرطة العسكرية والاعلان عن مصرع قائد حوثي كبير هذه مزايا العامل الليلي في السعودية ومتى يحق للعامل عدم العمل في الفترة الليلية؟ أسواق النفط هل سترتفع إلى 100دولار بعد مقتل سليماني؟ صور سليماني في طريقها إلى بنادق الحوثيين ماسر العرق الذي تفرزه أجسامنا؟ وزير يمني: الإمارات صنعت اتفاق الرياض لتربح ماخسرته في الحرب(حوار) ترامب يهدد العراقيين بفرض عقوبات لم يروا مثلها مسبقاً
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين 6 يناير 2020 بحسب ما رصده موقع مأرب برس :
في صنعاء
شراء الدولار 583
بيع الدولار 585
شراء السعودي 153.40
بيع السعودي 153.70
في عدن
شراء الدولار 627
بيع الدولار 630
شراء السعودي 165
بيع السعودي 166
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