الأمير محمد بن سلمان يصدر توجيهات لشقيقه الأمير خالد ويكلفه بمهمة خارجية

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال يومين ، وذلك وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر سعودية مطلعة.

وقالت المصادر للصحيفة إن الأمير خالد بن سلمان "سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

يأتي ذلك بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة امريكية استهدفته ببغداد.