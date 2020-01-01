45 ريالا فارق صرف بين صنعاء وعدن .. الريال اليمني ينهار في الجنوب ويسجل تراجعا حادا «اليكم أسعار الصرف الآن» الأمير محمد بن سلمان يصدر توجيهات لشقيقه الأمير خالد ويكلفه بمهمة خارجية شاهد: قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في صنعاء تعز : تعيين قائدا جديدا للشرطة العسكرية والاعلان عن مصرع قائد حوثي كبير هذه مزايا العامل الليلي في السعودية ومتى يحق للعامل عدم العمل في الفترة الليلية؟ أسواق النفط هل سترتفع إلى 100دولار بعد مقتل سليماني؟ صور سليماني في طريقها إلى بنادق الحوثيين ماسر العرق الذي تفرزه أجسامنا؟ وزير يمني: الإمارات صنعت اتفاق الرياض لتربح ماخسرته في الحرب(حوار) ترامب يهدد العراقيين بفرض عقوبات لم يروا مثلها مسبقاً
أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال يومين ، وذلك وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر سعودية مطلعة.
وقالت المصادر للصحيفة إن الأمير خالد بن سلمان "سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".
يأتي ذلك بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة امريكية استهدفته ببغداد.