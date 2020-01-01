شاهد: قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في صنعاء

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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خصص الحوثيون في اليمن مساحات اعلانية واسعة بصنعاء المحتلة ، ونصبوا لوحات عملاقة عليها صور الصريع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني ، الذي قتل فجر الجمعة بغارة امريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

ونصبت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مزيدا من الصور العملاقة للقيادي في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العاصمة صنعاء.

واستخدمت الميليشيات مساحات إعلانية واسعة لنشر صور سليماني إضافة إلى اختيارها أماكن مهمة وباهضة الثمن.

وأثارت هذه الصور تسائل الكثير من المواطنين عن تكلفتها وتكلفة إيجار المساحات الإعلانية في العاصمة صنعاء التي استخدمتها الميليشيات.