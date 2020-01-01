شاهد: قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في صنعاء تعز : تعيين قائدا جديدا للشرطة العسكرية والاعلان عن مصرع قائد حوثي كبير هذه مزايا العامل الليلي في السعودية ومتى يحق للعامل عدم العمل في الفترة الليلية؟ الحوثيون يستعجلون رد طهران.. قيادات حوثية تنتظر توجيهات ملالي إيران أسواق النفط هل سترتفع إلى 100دولار بعد مقتل سليماني؟ صور سليماني في طريقها إلى بنادق الحوثيين ماسر العرق الذي تفرزه أجسامنا؟ وزير يمني: الإمارات صنعت اتفاق الرياض لتربح ماخسرته في الحرب(حوار) ترامب يهدد العراقيين بفرض عقوبات لم يروا مثلها مسبقاً كيف تغيِّر حياتك في 15دقيقة يوميا؟
خصص الحوثيون في اليمن مساحات اعلانية واسعة بصنعاء المحتلة ، ونصبوا لوحات عملاقة عليها صور الصريع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني ، الذي قتل فجر الجمعة بغارة امريكية بالعاصمة العراقية بغداد.
ونصبت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مزيدا من الصور العملاقة للقيادي في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العاصمة صنعاء.
واستخدمت الميليشيات مساحات إعلانية واسعة لنشر صور سليماني إضافة إلى اختيارها أماكن مهمة وباهضة الثمن.
وأثارت هذه الصور تسائل الكثير من المواطنين عن تكلفتها وتكلفة إيجار المساحات الإعلانية في العاصمة صنعاء التي استخدمتها الميليشيات.