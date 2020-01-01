تعز : تعيين قائدا جديدا للشرطة العسكرية والاعلان عن مصرع قائد حوثي كبير

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افادت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة اليوم الاثنين بتعيين العميد محمد سالم عبدالله حسن قائداً لفرع الشرطة العسكرية بمحافظة تعز.
وقالت المصادر «انه جرى تعيين حسن خلفًا للعميد جمال الشميري».
في تعز ايضا ، ولكن على صعيد المعارك الميدانية ،لقي قائد لواء عسكري تابع للمليشيات الانقلابية مصرعه، بنيران الجيش الوطني غرب مدينة تعز.
ونقل مأرب برس عن المركز الاعلامي لمحور تعز قوله «إن قائد اللواء 17 مشاه التابع للحوثيين، المدعو علي عبدالرزق الشرعي، لقي مصرعه بنيران الجيش الوطني في منطقة الربيعي غرب المحافظة».
وينتمي القيادي الحوثي الصريع الى منطقة حوث بمحافظة عمران(شمال اليمن).