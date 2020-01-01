الحوثيون يستعجلون رد طهران.. قيادات حوثية تنتظر توجيهات ملالي إيران 

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف قيادات وإعلاميين حوثيين عن وجود غرفة عمليات مشتركة في طهران لإدارة مرتزقتها ومليشياتها في عدد من الدول بما فيها اليمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية فقد قال الإعلامي الحوثي يحيى الشامي، إن مليشياتهم تنتظر التوجيه للمشاركة في الرد بناء على ما تقرره قياداتها في غرفة العمليات المشتركة لما وصفها بـ«المقاومة»ط في طهران.

وتطالب قيادات حوثية إيران بتنفيذ هجمات من داخل اليمن، للرد على تصفية سليماني، ودعا رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي طهران إلى سرعة الرد، معتبراً أن النفس الطويل في الرد لا يخدمها والتصريحات والأيادي المرتعشة لا تصنع النصر.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المليشيا وزعت صور سليماني على عناصرها وأزلامها مطالبة بلصقها على جوالاتهم وأسلحتهم.