صور سليماني في طريقها إلى بنادق الحوثيين

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تحدثت مصادر محلية بمحافظة الضالع (جنوب اليمن)، عن تداول الحوثيين منشورات وملصقات لصور قائد «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أميركية في بغداد صباح الجمعة الماضي، استعداداً لوضعها في بنادقهم أثناء القتال.

وقد تعتبر الخطوة عادية إذا كان الحوثيون يعترفون بتبعيتهم الكاملة للنظام الإيراني، لكنها ستكون غير مسبوقة، فأغلب الصور التي يستخدمها الحوثيون هي صور زعيمهم عبد الملك الحوثي أو أخيه، الذي قتل في عام 2004 على يد القوات اليمنية، الزعيم السابق للجماعة حسين الحوثي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية في محافظة الضالع، عن توزيع «الميليشيات الحوثية منشورات ورقية لمقاتليها المرابطين في جبهات الضالع، كتبت فيها بعض من المعلومات التي تتحدث عن قاسم سليماني».

وذكرت المصادر، التي نقل عنها المركز الإعلامي لمحافظة الضالع، أن من «بين المنشورات التي تم توزيعها على مقاتلي الميليشيات صوراً ورقية (لاصقة) لسليماني طبعت في الهواتف المحمولة ومخازن بنادق الحوثيين هناك، ووزعت أيضاً على المواطنين، وعلقت في أغلب المتاجر في بعض المناطق التي ما زلت تسيطر عليها الميليشيات غرب الضالع»، مؤكدة أن «هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها ميليشيات الحوثي في بعض مناطق المحافظة على نشر وتوزيع صور قيادات إيرانية في الضالع، كما تعودت على توزيعها في العاصمة المحتلة صنعاء، الأمر الذي يوضح ارتباط الجماعة الحوثية بعلاقة تاريخية مع طهران».