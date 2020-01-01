بشرى سارة للمواطنين اليمنيين في الولايات المتحدة

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد برنامج "وضع الحماية المؤقتة" لبعض اليمنيين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً إضافية، وفقاً لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية.

ويمنح القرار، الذي اتخذه القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، تمديد برنامج "وضع الحماية المؤقتة" لمواطني اليمن حتى 3 سبتمبر 2021.

ويسمح برنامج "وضع الحماية المؤقتة" للولايات المتحدة لتوفير وضع هجرة مؤقت للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية.

وتحاول الإدارة الأمريكية إنهاء أشكال الحماية المماثلة لعدد من الدول، بحجة أن الحماية لم تعد ضرورية، وكونها أصبحت إقامة دائمة على عكس ما صممت له لتكون حماية مؤقتة فقط. وهذه الإنهاءات تنظر حاليا أمام المحكمة.

وقد تم إضافة اليمن إلى برنامج "وضع الحماية المؤقتة" في عام 2015، استناداً إلى النزاع المسلح الدائر.

وعلّق نواه جوتشالك، كبير مستشاري السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام، على هذا الإعلان: "في حين تشعر منظمة أوكسفام بالارتياح لأن إدارة ترامب قدمت الحماية لليمنيين، فإن المنظمة تشعر بخيبة أمل لأن الإدارة فشلت في إضافة مواطني بلدان أخرى إلى برنامج (وضع الحماية المؤقتة)".