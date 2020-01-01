هل قامت واشنطن بمشاورة السعودية قبل اغتيال سليماني .. تفاصيل جيدة

الإثنين 06 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفاد مسؤول سعودي، اليوم الأحد، أن واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: ”لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأمريكي.. نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد“.

ودعت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراءات عاجلة ”لخفض التوتر“، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة تهدئة الوضع، كما ذكرت الوكالة.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية، أن ولي العهد كلف شقيقه الأصغر نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، بالتوجه إلى واشنطن ولندن في الأيام المقبلة لنقل هذه الدعوة إلى ضبط النفس.

وقالت الصحيفة: إن الأمير خالد ”سيلتقي كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن“.

وأثار مقتل الجنرال الإيراني قلقا في مختلف أنحاء العالم، حيث دعت غالبية العواصم إلى الهدوء لتجنب التصعيد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بأن الولايات المتحدة سوف تضرب إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال سليماني.