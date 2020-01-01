بوادر حرب عالمية ثالثة في الأفق محكمة كويتية تأمر بضبط وإحضار عبدالله النفيسي لإساءته للإمارات محافظ شبوة يفوت فرصة ”الانتقالي الجنوبي“ لاشعال المحافظة ويلتقي وجهاء ”لقموش“.. تفاصيل اللقاء ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن موعد التحرك العسكري للانقلاب على ”الشرعية“ واتفاق الرياض ويؤكد ”لن نسلم أسلحتنا ولن نسمح للاخوان بتصدر المشهد السياسي“ هجر فراشها.. سعودية تسكب مادة حارقة على زوجها وهو نائم رسالة إيرانية إلى السعودية احترقت مع جثة سليماني! ماهي تفاصيلها ؟ المصري صلاح الأعلى أجرا في ليفربول.. كم يتقاضى؟ مكتب الصحة بمأرب يستعرض نجاحاته لعام 2019 بالأرقام والاحصائيات بعد توعده بطرد رئيس الوزراء وفرض أمر واقع.. ”الانتقالي الجنوبي“ يصعد عسكريا وينشر قواته في ”عدن“ ويدفع بتعزيزات ضخمة الى ”أبين“ عاجل : الحوثيون يعلنون إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه السعودية
قررت محكمة الجنايات في الكويت، إصدار أمر بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي؛ على خلفية قضية الإساءة لدولة الإمارات.
ويأتي قرار المحكمة؛ بسبب عدم حضور النفيسي للمحكمة، فيما أجلت القضية إلى جلسة 2 فبراير/شباط المقبل، وفقا لما ذكره موقع ”القبس“ الإلكتروني.
وكان المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي، منذ سنتين، لدى النيابة العامة؛ بتهمة ما أسماه تكرار النفيسي ”إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءة بالغة، ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرّما وفق قانون الجزاء“.
وكان النفيسي قد نشر عبر تويتر تغريدة، جاء فيها: ”محمد دحلان يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم دحلان. فكر فيها بعمق“.
وأثارت التغريدة حينها سيلا من الردود والتعليقات الخليجية الغاضبة؛ ما دفعه إلى حذف التغريدة.
والنفيسي معروف بقربه من جماعة الإخوان، وآرائه التي تهاجم الإمارات، كما يرصد المغردون الخليجيون بشكل متسمر تناقض آرائه المتضاربة.