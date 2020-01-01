محافظ شبوة يفوت فرصة ”الانتقالي الجنوبي“ لاشعال المحافظة ويلتقي وجهاء ”لقموش“.. تفاصيل اللقاء ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن موعد التحرك العسكري للانقلاب على ”الشرعية“ واتفاق الرياض ويؤكد ”لن نسلم أسلحتنا ولن نسمح للاخوان بتصدر المشهد السياسي“ هجر فراشها.. سعودية تسكب مادة حارقة على زوجها وهو نائم رسالة إيرانية إلى السعودية احترقت مع جثة سليماني! ماهي تفاصيلها ؟ المصري صلاح الأعلى أجرا في ليفربول.. كم يتقاضى؟ مكتب الصحة بمأرب يستعرض نجاحاته لعام 2019 بالأرقام والاحصائيات بعد توعده بطرد رئيس الوزراء وفرض أمر واقع.. ”الانتقالي الجنوبي“ يصعد عسكريا وينشر قواته في ”عدن“ ويدفع بتعزيزات ضخمة الى ”أبين“ عاجل : الحوثيون يعلنون إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه السعودية جماعة الحوثي تتلقى توجيهات عاجلة من ”طهران“ وبنك أهداف خطيرة لضربها انتقاما لـ”سليماني“ الجوف : تحرق كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية
استقبل محافظ شبوة محمد بن عديو، الاحد 5 يناير/كانون الثاني، بمراجع قبلية واعيان لقموش والشخصيات الاجتماعية، بعد أيام من التوتر بينها وبين القوات الحكومية.
وأشاد ”بن عديو“ بالمواقف الوطنية المشرفة لقبائل لقموش وادوارهم التاريخية الخالدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، بحسب وكالة ”سبأ“.
وثمن المحافظ صمود ”لقموش“ في العديد من المعارك والمواجهات مع المليشيات الحوثية والوقوف كالطود في وجه تمددهم في الاتجاه الشرقي والغربي من المحافظة.
واكد اهتمام وحرص السلطة المحلية باسر الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة للجرحى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، داعيا ابناء ”لقموش“ الى ضرورة الحفاظ على تاريخهم الوطني المشرف، ومواصلة تعاونهم مع قيادة المحافظة من اجل تعزيز جهود البناء والتنمية فيها وتشييد دعائم الامن والاستقرار في مختلف ربوعها وقطع دابر مثيري اعمال الشغب والفوضى.
وفي اللقاء الذي حضره قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزيز العتيقي ومدير جهاز الامن القومي بالمحافظة محسن الهندوس ونائب مدير امن المحافظة العميد احمد الاحول ،تم مناقشة عددا من القضايا التنموية لابناء لقموش واحتياجات مناطقهم من المشاريع الخدمية والتنموية.
والثلاثاء المنصرم، شنّت وحدات من قوات الحكومة ”الشرعية“ حملة عسكرية، على منطقة (حبورة) بمديرية "حبّان“، على إثر اختطاف شقيق قائد القوات الخاصة في المحافظة العقيد عبدربه لكعب، من قبل مسلحين يطالبون بإطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء المحافظات الجنوبية المحتجزين لدى قوات الجيش اليمني.
وعلى إثر هذه الحملة العسكرية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الوحدات العسكرية ومسلحين قبليين وآخرين من المقاومة الجنوبية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.