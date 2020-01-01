محافظ شبوة يفوت فرصة ”الانتقالي الجنوبي“ لاشعال المحافظة ويلتقي وجهاء ”لقموش“.. تفاصيل اللقاء

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استقبل محافظ شبوة محمد بن عديو، الاحد 5 يناير/كانون الثاني، بمراجع قبلية واعيان لقموش والشخصيات الاجتماعية، بعد أيام من التوتر بينها وبين القوات الحكومية.

وأشاد ”بن عديو“ بالمواقف الوطنية المشرفة لقبائل لقموش وادوارهم التاريخية الخالدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، بحسب وكالة ”سبأ“.

وثمن المحافظ صمود ”لقموش“ في العديد من المعارك والمواجهات مع المليشيات الحوثية والوقوف كالطود في وجه تمددهم في الاتجاه الشرقي والغربي من المحافظة.

واكد اهتمام وحرص السلطة المحلية باسر الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة للجرحى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، داعيا ابناء ”لقموش“ الى ضرورة الحفاظ على تاريخهم الوطني المشرف، ومواصلة تعاونهم مع قيادة المحافظة من اجل تعزيز جهود البناء والتنمية فيها وتشييد دعائم الامن والاستقرار في مختلف ربوعها وقطع دابر مثيري اعمال الشغب والفوضى.

وفي اللقاء الذي حضره قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزيز العتيقي ومدير جهاز الامن القومي بالمحافظة محسن الهندوس ونائب مدير امن المحافظة العميد احمد الاحول ،تم مناقشة عددا من القضايا التنموية لابناء لقموش واحتياجات مناطقهم من المشاريع الخدمية والتنموية.

والثلاثاء المنصرم، شنّت وحدات من قوات الحكومة ”الشرعية“ حملة عسكرية، على منطقة (حبورة) بمديرية "حبّان“، على إثر اختطاف شقيق قائد القوات الخاصة في المحافظة العقيد عبدربه لكعب، من قبل مسلحين يطالبون بإطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء المحافظات الجنوبية المحتجزين لدى قوات الجيش اليمني.

وعلى إثر هذه الحملة العسكرية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الوحدات العسكرية ومسلحين قبليين وآخرين من المقاومة الجنوبية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.