”الانتقالي الجنوبي“ يعلن موعد التحرك العسكري للانقلاب على ”الشرعية“ واتفاق الرياض ويؤكد ”لن نسلم أسلحتنا ولن نسمح للاخوان بتصدر المشهد السياسي“ هجر فراشها.. سعودية تسكب مادة حارقة على زوجها وهو نائم رسالة إيرانية إلى السعودية احترقت مع جثة سليماني! ماهي تفاصيلها ؟ المصري صلاح الأعلى أجرا في ليفربول.. كم يتقاضى؟ مكتب الصحة بمأرب يستعرض نجاحاته لعام 2019 بالأرقام والاحصائيات بعد توعده بطرد رئيس الوزراء وفرض أمر واقع.. ”الانتقالي الجنوبي“ يصعد عسكريا وينشر قواته في ”عدن“ ويدفع بتعزيزات ضخمة الى ”أبين“ عاجل : الحوثيون يعلنون إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه السعودية جماعة الحوثي تتلقى توجيهات عاجلة من ”طهران“ وبنك أهداف خطيرة لضربها انتقاما لـ”سليماني“ الجوف : تحرق كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مارب : مناقشة تقرير مكتب الصحة ومستوى الإنجاز .. وتوجيهات بمراعاة المرحلة
أقدمت زوجة في السعودية على الانتقام من زوجها، الذي هجرها في الفراش، عن طريق سكب مادة حارقة عليه وهو نائم، وفق وسائل إعلام محلية.
وتشير التفاصيل إلى أن مواطنا بمحافظة صبيا اتهم زوجته الثانية بمحاولة قتله، عندما سكبت سائل الأسيد الحارق على جسده وهو نائم، بعدما نشب خلاف بينهما، قرر على إثره ترك غرفة نومهما، ليقضي ليلته في صالة المنزل.
وقال الزوج، الذي نقل للعناية المركزة في مستشفى الملك فهد بمنطقة جازان، إنه فوجئ بزوجته تقوم برش سائل حارق على جسده ووجهه، قبل أن تغلق الباب وتمنعه من مغادرة الشقة، وهي تردد كلمات بأنها ستقتله، وفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية.
وعثر الزوج على مفاتيح المنزل، فخرج مستنجدا بالجيران عندما كان لا يستطيع الرؤية، وجسده يحترق.
وحول سبب قيام الزوجة، التي أطلق سراحها بكفالة، بفعلها، تابع الزوج: ”كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة“.
بدورها، باشرت النيابة العامة والجهات المعنية بمحافظة صبيا، التحقيق في القضية.