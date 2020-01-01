المصري صلاح الأعلى أجرا في ليفربول.. كم يتقاضى؟

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن الأجور السنوية التي يحصل عليها نجوم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والتي يصل مجموعها سنويا إلى 110 مليون جنيه إسترليني (143,8 مليون دولار).

وجاء النجم المصري في صدارة قائمة أجور اللاعبين في الفريق "الأحمر" إذ يصل راتب الفرعون الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل سنويا 10,4 مليون جنيه (13,596 مليون دولار).

ويحتل صلاح المركز الثامن بين نجوم "البريميرليغ" خلف ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين ورحيم سترلينغ وبول وبوغبا ومسعود أوزيل ومارسيال وسيرجيو أغويرو.

ويتقاضى ثنائي ليفربول فيرمينو وفيرجيل فان ديك، حسب "ميرور" راتبا أسبوعيا يصل لـ180 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 9.46 مليون جنيه إسترليني سنويا، بينما يتقاسم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر المركز الثالث في قائمة أجور اللاعبين في الفريق الإنجليزي، حيث يتقاضى كل منهما 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بما يعادل 7.28 مليون جنيه إسترليني سنويا.

أما ساديو ماني نجم منتخب السنغال، الذي ينافس محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، فيحتل المركز العاشر ويتقاضى راتبا أسبوعيا يصل لـ 100 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 5.2 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وعلى الرغم من تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري من حيث النقاط، إلا أنه يتخلف عن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من حيث الإنفاق على رواتب اللاعبين، حيث تنفق أندية شمال لندن مبلغ 113.256 مليون جنيه إسترليني على الرواتب في موسم 2019/20 ، مقابل 110 مليون لليفربول.