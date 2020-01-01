مكتب الصحة بمأرب يستعرض نجاحاته لعام 2019 بالأرقام والاحصائيات

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن إجمالي الخدمات الصحية المنفذة خلال 2019 بلغت 3 مليون و341 ألفاً و 99 خدمة طبية وعلاجية ورعاية صحية أولية، قدمها 90 مرفقاً صحياً يشرف عليها مكتب الصحة بمأرب، بخلاف مستشفيي هيئة مأرب العام ،والمستشفى العسكري.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن المكتب - حصل مأرب برس – على نسخة منه " فقد استفاد من الخدمات الصحية 1 مليون و855 ألف و457 مستفيد ومستفيدة، تلقى 748 ألفاً و 298 منهم 1 مليون و 987 ألف و 342 خدمة طبية وعلاجية، في حين بلغ إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية 1 مليون و353 ألف ، و 757 خدمة، استفاد منها 1 مليون و106 ألفاً و157مستفيداً.

وذكر التقرير أن مستشفيات المحافظة - بخلاف هيئة مستشفى مأرب العام - أجرى 13 ألف و 846 عملية جراحية مختلفة ، وأن العيادات الخارجية بالمستشفيات الرئيسية ، ومستشفيات المديريات والمراكز الصحية قدمت خدماتها لـ 453 ألفا و102 مستفيد، في حين استفاد من خدمات أقسام الطوارئ 296 ألفا و 196 مستفيدا.

ووفق التقرير فقد استفاد من الفحوصات المختبرية بمحافظة مأرب 875 ألفا و489 مستفيد، وجرى عمل أشعة لـ 113 ألف و126مستفيد، في حين استفاد من الخدمات الصيدلانية 220 ألف مستفيد.

أما الرعاية الصحية الأولية فتوزعت بين تحصين 452 ألفاً و446 طفل وطفلة، وتوزيع تغذية علاجية على 556 ألفاً و 688 طفل وأم، إلى جانب تقديم خدمات صحة الطفل لـ 159 ألفاً و34 طفل وطفلة، فضلاً عن استفادة 93 ألف و 477 مستفيد من خدمات الصحة الإنجابية.

وفي السياق أكد الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة للمحافظة - لموقع "محافظة مأرب - أن المكتب حقق زيادة في نسبة الخدمات الصحية خلال 2019 بلغت 28% ، عن العام 2018.

وقال إن العام 2019 م شهد العديد من الإضافات النوعية في المستشفيات، منها تحديث وتوسعه وبناء ورفع السعة السريرية إلى 518 سريراً وإضافة 30 سريراً لأقسام الطوارئ والتعاقد مع العديد من الأطباء الأخصائيين في مختلف التخصصات ، والأطباء العموم والفنيين.

وأشاد الشدادي بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالدكتور ناصر باعوم .. مثمناً في ذات الصدد الدعم والاهتمام الكبير الذي تولية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، والذي وجه باعتماد شراء أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية للعديد من المستشفيات وإضافة نفقات تشغيلية وغيرها من التوجيهات.

وشكر الشدادي مايبذله مدراء المستشفيات والكوادر الطبية ولجميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، وما يبذلونه في خدمة المواطنين والنازحين في المحافظة.