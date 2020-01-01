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عاجل : الحوثيون يعلنون إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه السعودية

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
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أعنت المليشيات الحوثية قبل قليل بأنها أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية من نوع "زلزال" على المملكة العربية السعودية , ونقل موقع المسيرة التابع للحوثيين أن الصواريخ تم توجيها بتجاه مواقع الجيش السعودي في مناطق عسير , مضيفة انها استهدفت منطقة " مجازة الشرقية ".

يشار الى أن صواريخ "زلزال" هي صواريخ تعمل بالوقود الصلب وهي إيرانية الصنع، ويصل مداها أكثر من 250 كم .

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