الجوف : تحرق كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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نجحت الحملة الوطنية السادسة التي اطلقها مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية .

حيث اتلف اليوم الأحد "مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف، طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بحضور وكيل المحافظة لشؤون الحزم يحيى العليان.

واشاد وكيل المحافظة لشؤون الحزم بما يقوم به مكتب الصناعة والتجارة من حملات تفتيش مشددا على استمرار الرقابة على المواد الغذائية وضبط التجار المتلاعبين.