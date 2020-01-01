مارب : مناقشة تقرير مكتب الصحة ومستوى الإنجاز .. وتوجيهات بمراعاة المرحلة

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري لشهر يناير 2020 برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح تقرير الأداء لمكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة للعام 2019م ، الذي استعرض مستوى الإنجاز في الخطة السنوية، والصعوبات والتحديات التي يواجهها وسبل معالجتها.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي أشاد الوكيل مفتاح بأداء مكتب الصحة ، ودوره الفاعل في الارتقاء بمستوى خدماته الطبية والعلاجية وخدمات الرعاية الصحية الأولية التي قدمها في المحافظة خلال العام المنصرم.

وحث الوكيل مفتاح جميع المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظة على بذل مزيد من الجهود ومضاعفتها ، بما يسهم في تحسن أدائها والارتقاء بخدماتها خلال العام الجديد. مشدداً على ضرورة مراعاة طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها محافظة مأرب واليمن بشكل عام عند وضع الخطط السنوية للمكاتب التنفيذية والخدمية ، بما يحقق أهدافها ويسهم في التغلب على كافة الصعوبات و التحديات التي فرضتها هذه المرحلة في ظل استمرار حركة النزوح إليها من عدة محافظات.

وأشاد المجتمعون بجهود محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ، وما يبذله من جهود في سبيل النهوض بالمحافظة ، وتثبيت الأمن والاستقرار ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، وإيصال الخدمات الأساسية إلى جميع مديريات المحافظة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة وشبكات الطرق.

كما ناقش الاجتماع تقرير الانضباط الوظيفي السنوي المقدم من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، والذي أكد أن نسبة الانضباط الوظيفي في جميع المكاتب التنفيذية خلال العام الماضي 2019 بلغت 79 في المئة.

وكان المكتب التنفيذي قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المستجدة في مجال متابعة الإنجاز للمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في مجال المياه والصرف الصحي والمواصلات.