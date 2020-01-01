زوج نانسي عجرم يقتل لصا اقتحم منزلها (فيديو)

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهر مقطع فيديو لحظات اقتحام أحد اللصوص منزل المغنية اللبنانية "نانسي عجرم"، ومحاولة سرقة المنزل، بينما شعر به زوجها "فادي الهاشم"، ونجح في قتله بعدما تبادلا إطلاق النار.

وكشف الفيديو الذي رصدته إحدي كاميرات المراقبة دخول السارق للمنزل فجر اليوم، ومن ثم بدأ بمعاينة المكان، لكنه فوجئ بـ"فادي الهاشم" أمامه.

وأشهر اللص مسدسه نحو "فادي"، لكنه تمكن من الهرب من اللص، ثم عاد برفقة شخصين حاملاً مسدساً ليلاحقه ويقتله إثر تبادل لإطلاق النار بينهما، بحسب الفيديو الذي نشرته قناة "Mtv" اللبنانية.

وقالت "نانسي" في أول تعليق على الحادث: "أشكر كل مَن اطمأنّ عن عائلتي، وأولادي بخير".