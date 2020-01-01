مركز الملك سلمان يجري 15 عملية جراحية في مدينة المكلا

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أفاد مصدر مسؤول، الأحد 5 يناير/كانون الثاني، بأن الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أجرت 15 عملية جراحية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن).
وأكد المصدر إجراء 15 عملية جراحية منها 4 لجراحة القلب المفتوح و11حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا، خلال اليومين السابع والثامن من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال.
وأوضح ان إجمالي العمليات المنفّذة منذ بدء الحملة 92 عملية جراحية، منها 72 قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.