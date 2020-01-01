اللواء الذيباني: القوات المسلحة تشهد تطوراً نوعياً وتقدماُ كبيراً

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، الأحد، أن القوات المسلحة تشهد تطوراً نوعيًا وتقدمًا كبيرًا في مجال التدريب والتأهيل وكذلك التقدم في مختلف جبهات القتال..

جاء ذلك في كلمة خلال تدشين العام التدريبي والقتالي والعملياتي والمعنوي للعام الجديد 2020، وتخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية وإعداد مدربين بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب.وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وقال اللواء الذيباني، إن"المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني ومن ورائهم أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الانقلابية هي معركة الوطن ضد المخططات الإمامية والسلالية التي تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وشدد على أهمية مواصلة الجهود لبناء القوات المسلحة وفق أسس علمية ومعايير صحيحة وعقيدة وطنية بعيداً عن الولاءات الضيقة.

وأشاد رئيس هيئة العمليات الحربية، بجهود قيادة المراكز التدريبية والمدربين والمعلمين المبذولة في سبيل تأهيل وتدريب منتسبي الجيش وإكسابهم المهارات القتالية والمعنوية العالية بما يؤهلهم للانتقال إلى الميادين والمواقع متسلحين بالعلم والمعرفة لتنفيذ المهام وأداء الواجب على أكمل وجه.