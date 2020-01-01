زعيم حزب الله يهدد الجيش الأمريكي ويسخر: حذاء سليماني يساوي رأس ترامب حسن نصر الله يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن سليماني عاجل .. الحكومة العراقية تبدأ أولى إجراءات الحرب على أمريكا وتتخذ قرارا حاسمابخصوص القوات الامريكية في العراق لقاء جمع قاسم سليماني مع الحوثيين قبل مقتله بساعات ومصادر تكشف مادار فيه ومن حضره وأين وبماذا تعهد لهم والمخطط الذي وضعه عليهم؟ مستشار خامنئي يكشف كيف سيكون رد ايران على مقتل سليماني وماذا سيستهدفون؟ النصر السعودي يتوج بلقب جديد لأول مرة في تاريخه - صور ابنة سليماني توجه رسالة ومناشدة الى نصر الله بيان سعودي غاضب يدين تركيا تصريحات لمسؤول سعودي حول استهدف سليماني وعلاقة المملكة بذلك بعد مقتل سليماني .. الحكومة اليمنية توجه تحذيرا مهما
طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخذا إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وقال عبد المهدي خلال جلسة لمجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق: "نحن أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبيات لذلك".وتابع "الخيار الثاني هو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر ينص أن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".
وأضاف عبد المهدي "التوصية التي أوصي بها كرئيس لمجلس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة، هو الذهاب إلى الخيار رقم واحد".
وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.
وأفتتح رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الجلسة الاستثنائية، بحضور 168 نائبا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، المستقيل، عادل عبد المهدي.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على قرار بشأن القصف الأمريكي الذي استهدف قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق قدس، قاسم سليماني، وبرفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مع 6 آخرين من عناصر الحشد، وأشخاص إيرانيين، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني الجاري.