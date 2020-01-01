لقاء جمع قاسم سليماني مع الحوثيين قبل مقتله بساعات ومصادر تكشف مادار فيه ومن حضره وأين وبماذا تعهد لهم والمخطط الذي وضعه عليهم؟

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد، إن قائد فيلق القدس الايراني الصريع قاسم سليماني التقى قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية، قبيل ساعات من مقتله في بغداد الجمعة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة في صنعاء، قولها إن قاسم سليماني عقد في بيروت التي كان عائدا منها إلى بغداد قبيل مقتله، لقاءات مع قيادات حوثية وأخرى من مليشيا "حزب الله"، تضمنت التخطيط لعمليات إرهابية في المياه الإقليمية اليمنية تستهدف السفن التجارية والعسكرية الدولية خصوصا الأمريكية.

وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية أكدت أن: "سليماني شدد على ضرورة توحيد الصفوف لفك الحصار عن طهران بتفعيل "أذرع المقاومة"، وتنفيذ عمليات انتحارية وتفخيخ الممرات الدولية وتحويل البحار إلى مسرح لعمليات قتالية تعتمد على الكر والفر والضربات الدقيقة والزوارق المتفجرة".

وأضافت تلك المصادر أن "سليماني كان يشعر أنه وبلاده في خطر وأن الطريقة الوحيدة للضغط على الأمريكيين وإجبارهم على التفاوض هو تحريك الوكلاء والمليشيا لإفشال الانتفاضات المناهضة لإيران وأتباعها في البلدان العربية".

وأفصحت المصادر، أن المليشيا تلقت تعهداً من سليماني بإرسال مزيد من الخبراء والأسلحة إلى الحديدة.

وعن من حضر اللقاء، أوضحت مصادر الصحيفة أن قيادات حوثية والمشرف الإيراني على الحوثيين عبدالرضاء شهلاي شاركوا في الاجتماع عبر الشبكة العنكبوتية من صنعاء والحديدة.